Боль в колене: при каких симптомах нужно срочно идти к врачу

Боль в коленном суставе может появиться не только после травмы. Нередко состояние становится симптомом опасных патологий и требует незамедлительного обращения к доктору. Об этом «Клопс» рассказал врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.

Обычно врачи выделяют три типа болевых ощущений, обратил внимание доктор.

«Физиологический возникает из-за пребывания в неудобной позе. Травматический — результат повреждения сустава. И патологический — воспаление, которое ведёт к нарушению его функций», — пояснил Муракаев.

Доктор выделил шесть основных причин болей в колене:

1. Травмы и их последствия,

2. Механические перегрузки,

3. Возрастные изменения,

4. Ревматологические заболевания,

5. Проявления неврологических патологий,

6. Онкология.

«Когда после травмы появилась острая боль или внезапно возникли неприятные ощущения, а повреждений колена не было, — необходимо срочно показаться специалисту», — подчеркнул врач.

Симптомы, при которых медлить с визитом к доктору не стоит

Вы не можете перенести вес тела на пострадавшую ногу;Вокруг коленного сустава наблюдается заметный отёк;У вас не получается полностью разогнуть или согнуть колено;Сустав выглядит деформированным;Колено покраснело, припухло и болит. Отмечается повышение температуры тела.

«Если что-то из вышеперечисленного беспокоит вас дольше двух-трёх дней, и вы не обращаетесь к специалисту, это может привести к плохим последствиям», — предупредил Амир Муракаев.

Врачи перечислили заболевания, которые поражают и деформируют суставы.