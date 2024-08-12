Боль в колене: при каких симптомах нужно срочно идти к врачу
Боль в коленном суставе может появиться не только после травмы. Нередко состояние становится симптомом опасных патологий и требует незамедлительного обращения к доктору. Об этом «Клопс» рассказал врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.
Обычно врачи выделяют три типа болевых ощущений, обратил внимание доктор.
«Физиологический возникает из-за пребывания в неудобной позе. Травматический — результат повреждения сустава. И патологический — воспаление, которое ведёт к нарушению его функций», — пояснил Муракаев.
Доктор выделил шесть основных причин болей в колене:
1. Травмы и их последствия,
2. Механические перегрузки,
3. Возрастные изменения,
4. Ревматологические заболевания,
5. Проявления неврологических патологий,
6. Онкология.
«Когда после травмы появилась острая боль или внезапно возникли неприятные ощущения, а повреждений колена не было, — необходимо срочно показаться специалисту», — подчеркнул врач.
Симптомы, при которых медлить с визитом к доктору не стоит
Вы не можете перенести вес тела на пострадавшую ногу;Вокруг коленного сустава наблюдается заметный отёк;У вас не получается полностью разогнуть или согнуть колено;Сустав выглядит деформированным;Колено покраснело, припухло и болит. Отмечается повышение температуры тела.
«Если что-то из вышеперечисленного беспокоит вас дольше двух-трёх дней, и вы не обращаетесь к специалисту, это может привести к плохим последствиям», — предупредил Амир Муракаев.
Врачи перечислили заболевания, которые поражают и деформируют суставы.