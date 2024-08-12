Заболеваемость COVID-19 начала расти во всем мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты считают, что количество случаев заражения будет увеличиваться и дальше, в скором времени у коронавируса могут появиться более тяжелые штаммы. Действительно ли существует угроза и стоит ли миру ждать новой пандемии, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн рассказал, что в мире действительно сейчас идет подъем заболеваемости.

"Но большим его назвать нельзя, потому что во время пандемии число заболевших исчислялось миллионами человек в день. Нынешний рост заболеваемости не настолько огромен. В России последняя волна COVID-19 была в конце прошлого года и достигала 15 тысяч человек в день", — напомнил собеседник «ВМ».

Он объяснил, что с начала пандемии коронавируса заболеваемость идет волнами. Первая была на подъеме числа заражений новым вирусом. Затем появился штамм «омикрон», заболеваемость которым тоже была высокой.

"Этот вариант вируса, можно сказать, остался с человечеством. Он очень изменчив и порождает новые штаммы. Какие-то появились в 2022 году, другие — в 2023-м. Последний штамм назван FLiRT. Это отображает две мутации, которые есть у «омикрона»", — сообщил профессор.

Альтштейн добавил, что новые штаммы коронавируса обязательно появятся. Это изменчивый вирус, очередные варианты которого появляются каждые четыре–шесть месяцев. Они более заразны и дают новые волны заболеваемости, но вряд ли они будут сильными.

"Человечество уже прошло проэпидемичивание — этот термин означает, что уже много людей были заражены вирусом и обрели иммунитет. Даже если варианты вирусов отличаются, иммунитет все равно остается. Поэтому новой пандемии коронавируса сейчас не будет", — заверил Альтштейн.

Однако врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что сейчас распространяется штамм коронавируса из семейства «омикрон». Это демонстрирует чрезвычайно высокую мутабельность вируса. Поэтому появление более серьезных штаммов вполне вероятно.

"Особую опасность с точки зрения медицинского научного сообщества представляет то, что человеческий коронавирус широко распространяется среди животных. А после этого он может возвращаться к человеку. Мутации в организме животных совершенно непредсказуемы, неизвестно, к чему могут привести", — пояснил иммунолог.

По словам собеседника «ВМ», каждый новый штамм коронавируса продолжает пандемию, которая началась в 2020 году. При этом под понятием «пандемиия» подразумевается, что в эпидемию одновременно вовлечены десятки стран.

"С этой точки зрения пандемия коронавирусной инфекции у нас не закончилась. Что касается каких-то других, абсолютно новых вирусов, то всегда есть угроза гриппа. Начинаются мутации африканских вирусов, — добавил иммунолог. — Конечно, проморгать там появление какого-то особо опасного вируса вполне возможно."

В Африке в целом происходят непонятные эпидемиологические процессы, считает Болибок. Это связано с тем, что здравоохранение на континенте находится не на самом высоком уровне.