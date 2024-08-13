Врач рассказала о проценте выживаемости при ранней диагностике рака

Раннее обнаружение онкологии существенно увеличивает шансы на то, чтобы выжить, поделилась с MIR24.TV заслуженный врач России, главный врач Клинической больницы им. Виноградова профессор Ольга Шарапова. По ее словам, своевременная диагностика заболевания — это ключевой фактор успешного лечения и роста качества жизни больного.

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Согласно статистике, при выявлении рака на первой стадии выживаемость достигает 90%, тогда как на последней стадии этот показатель падает до 15%. Поэтому регулярные медицинские осмотры и внимание к сигналам своего организма могут спасти жизнь, — поделилась врач.

Она добавила, что в столице стремительно развиваются системы ранней диагностики онкологии, а в существующие системы внедряются инновации, которые помогают быстро и точно обнаруживать рак. При этом забота о здоровье не должна заканчиваться на профилактических обследованиях.

Важно также знать о семейной истории заболеваний и обращать внимание на изменения в собственном организме. Поэтому информационные кампании, направленные на повышение осведомленности населения о признаках и факторах риска различных онкозаболеваний, играют важную роль в борьбе с этим недугом, — подчеркнула Шарапова.

При этом рак все равно остается сложной болезнью, поэтому нужно следить за здоровьем и не отказываться от походов к специалисту, подытожила врач.

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что алкоголь может спровоцировать развитие различных онкозаболеваний. По его словам, из-за чрезмерного употребления алкоголя могут возникнуть карциномы губы и рак пищевода.