Офтальмолог предупредил об опасности попадания песка в глаза

Попадание песка в глаза может привести к бактериальным инфекциям, поделился с LIFE.ru врач-офтальмолог Юрий Павленко. По его словам, песок — это твердые частички, которые могут нанести микротравмы поверхности глаза и его тканям.

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Врач отметил, что долгое нахождение достаточно крупных частиц песка в полости глаза или активные движения с целью «протереть» его могут вызвать физическое поражение поверхности роговицы.

"Появление микротравм на поверхности роговицы также способствует присоединению вторичной бактериальной инфекции, что приводит к кератиту — воспалению роговицы, которое в некоторых случаях имеет длительный и плохо поддающийся лечению характер заболевания", — предупредил офтальмолог.

Он добавил, что если при попадании в глаза песка у человека не получилось проморгаться и «выплакать» твердые частички, то необходимо как следует вымыть руки и промыть глаза кипяченой водой. После исчезновения неприятных ощущений нужно проследить за состоянием глаза и при первой возможности проконсультироваться у офтальмолога, подытожил Павленко.

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