В Домодедово спасли бодибилдера с тромбозом после гормональных препаратов

В хирургическое отделение Домодедовской больницы привезли 25-летнего парня с сильными болями в животе. Как оказалось, причиной плохого самочувствия был острый мезентериальный тромбоз - при этом заболевании сокращается или прекращается приток крови к части кишечника.

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Как рассказала пресс-служба регионального Минздрава, подобное состояние может обернуться некрозом тканей, гангреной кишечника и летальным исходом. Этот диагноз редко ставят молодым пациентам. В случае с молодым человеком болезнь развилась из-за длительного приема гормональных препаратов для увеличения массы тела - парень занимался бодибилдингом.

Хирурги удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили части органа. Операция считается уникальной и высокотехнологичной. Теперь молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали и составили рекомендуемую диету.