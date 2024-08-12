Сколько в неделю можно есть бананов людям с заболеваниями

Бананы – сытные и вкусные фрукты, которые ко всему прочему богаты полезными витаминами и минералами. Например, в них содержатся витамины группы B, A, C, E, калий и магний. Помимо прочего, бананы оказывают положительное действие на пищеварительную систему, работу мозга, сердца, сосудов, а также улучшают настроение.

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Но злоупотреблять бананами все же не стоит, пишет «Белновости». В частности, людям, не страдающим от хронических заболеваний, в день рекомендовано съедать не более двух бананов.

Если речь идет о людях с диабетом, им можно съедать не более трех бананов в неделю. Дело в том, что в бананах большое количество глюкозы, поэтому злоупотребление ими повышает уровень сахара в крови. Кроме того, бананы довольно калорийны, поэтому при лишнем весе злоупотреблять ими также не стоит.

Так, один банан среднего размера содержит 112 калорий и 29 граммов углеводов, представленных в виде сахара, крахмала и клетчатки. В результате в одном банане может содержаться до 15 граммов сахара.

Правда, отмечают эксперты, уровень содержания сахара в банане зависит зрелости фруктов. В частности, желтые или спелые бананы содержат менее устойчивый крахмал, чем зеленые бананы, а также больше сахара, который усваивается быстрее, чем крахмал.

Поэтому спелые бананы имеют более высокий гликемический индекс и повышают уровень сахара в крови.

Между тем, известно, что помимо бананов диабетикам лучше воздержаться от злоупотребления манго, виноградом, дыней, переспелыми грушами и сливами, а также засахаренными фруктами и цукатами.

Напомним, ранее бананы признали продуктом, помогающим снизить артериальное давление. Также стало известно, почему полезно есть морковь и квашенную капусту.