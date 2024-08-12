Офтальмолог рассказал, что портит зрение

Какие солнцезащитные очки могут испортить зрение? Какие привычки ухудшают здоровье глаз? Об этом редакции RuNews24.ru рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория.

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Существует ряд действий, которые отражаются на здоровье глаз. Самое распространенное — долговременное использование гаджетов. Также негативное воздействие могут нанести недоброкачественные очки, нарушенное питание, декоративная косметика для глаз и недосып.

Далее разберем каждый аспект подробнее:

Воздействие гаджетов на зрение

В жизни современного человека используются различные гаджеты на регулярной основе. Вредоносное влияние на глаза происходит из-за того, что наш орган зрения сосредоточен на картинке, и он перестает моргать регулярно. Так у глаз появляется сухость, краснота и усталость. Специалисты рекомендуют держать расстояние от экрана не менее 33 см для того, чтобы избежать перенагрузки. В противном случае, при долгом времяпровождении может появиться синдром сухого глаза.

«Убрать усталость поможет перерыв на упражнение глаз. Его рекомендуется делать 6 раз подряд: сосредоточьтесь на предмете за окном, который находится рядом с вами, на протяжении 30 сек. После поменяйте объект на более дальний, и следите за ним также 30 сек», — рекомендует врач.

Солнцезащитные очки

Не все солнцезащитные очки могут уберечь ваш орган зрения от вредоносных лучей солнца. Недоброкачественными очками являются те, что не имеют фильтров от УФ-лучей. Из-за темных линз зрачок расширяется, и в него попадает больше излучения. В последствии могут появиться различные заболевания, например, катаракта.

Декоративная косметика

Снятие макияжа перед сном необходимо не только для кожного покрова. При попадании косметики в глаза могут появиться воспаления — ячмень, конъюнктивит. Также существует вероятность повреждения роговицы. Важно помнить, что самое большое количество продукта попадает в орган зрения именно во время сна.

«Косметические продукты рекомендуется убирать ватным диском, а не ватой, с использованием средства для снятия косметики. Повторять процедуру рекомендуется столько количество раз, пока новый диск не будет полностью чистым», — отметила собеседница издания.

Рацион

Полезные витамины для нашего зрения — А и Омега-3. Они присутствуют в таких продуктах питания, как печень трески, рыбий жир, яйца, молочные, растительные продукты и мясо домашних животных. Добавление этих продуктов в рацион способствуют улучшению кровообращения, сохранению сетчатки и снижению вероятности сухости глаз.

Обнаружить нехватку витамина А можно с помощью следующих симптомов: упадок видимости в сумерках, сухость глаз. При недостатке Омеги-3 развивается сухость кожного покрова, боль в суставах и мышцах.

«Для точного понимания, каких витаминов не хватает вашему организму, рекомендуется обратиться к специалисту», — подчеркнула врач.

Недосып

Стабильный режим — залог хорошего здоровья для всего организма. При недосыпе орган зрения не может восстановиться. Это способствует развитию различных проблем: расфокусировка и размытие зрения, различные воспаления и сухость.

Систематическое консультирование у офтальмолога

Регулярные консультации у специалиста — ключевая профилактика для сохранения здоровья органа зрения. Даже при отсутствии симптомов у человека могут развиваться различные заболевания. Для избежания невозвратимых последствий взрослым рекомендуется посещать врача 1 раз в год, а детям — 2 раза в год.