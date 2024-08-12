Врач назвал способы предотвратить развитие тромбоза

Режим питания, борьба с вредными привычками, физическая активность и компрессионные изделия помогут предотвратить развитие тромбоза. Об этом врач-флеболог Елена Смирнова рассказала РИА Новости.

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Врач отметила, что категорических ограничений для людей с варикозом нет, но им желательно придерживаться некоторых рекомендаций:

«Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелётов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур — это бани, сауны».

При занятии спортом лучше отказаться от вертикальных упражнений, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему. Людям, страдающим варикозом, и беременным женщинам стоит надевать компрессионные изделия во время длительных авиаперелётов или поездок на автомобиле.