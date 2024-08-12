Психиатр объяснил, как правильно заботиться о родственниках с деменцией

Родным пациентов с деменцией придется переоборудовать квартиру, чтобы обеспечить их безопасность, рассказала NEWS.ru психиатр Татьяна Сычова. Эксперт также отметила, что обеспечивать уход могут специально нанятые люди, а степень их вовлеченности должна варьироваться в зависимости от состояния: начиная от посещений на несколько часов и заканчивая постоянным круглосуточным уходом.

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"Модификация образа жизни родственника и обустройство квартиры таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить его занятость, с другой — обеспечить безопасность его самого и окружающих", — подчеркнула Сычова.

Собеседница добавила, что необходима комплексная медицинская помощь специалистами различных профилей, с обязательным привлечением терапевта либо геронтолога, невролога и психиатра. Целью является коррекция сопутствующих телесных и психических нарушений, а также замедление нарастания психических изменений.

Ранее Сычова в беседе с NEWS.ru сообщила, что первыми признаками деменции являются нарушение речи, плаксивость по мелочам, сальные шутки, тремор рук и бессонница. По ее словам, звоночком также станет навязчивая идея пациента, что его обокрали.