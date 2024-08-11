Почему болит живот: симптомы и лечение

Боль в животе может свидетельствовать о многих недугах. Важно понять характер боли и причину обострения. Первым делом нужно понять, в каком именно месте болит живот и ответить себе на несколько вопросов. А после можно будет делать вывод - паниковать или переждать.

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Болит верх живота

Если боль ощущается в верхней части живота, это может быть следствием заболеваний желудка или пищевода. Как пример - гастрит. Если неприятные ощущения появились на голодный желудок, причиной может стать язва двенадцатиперстной кишки. А вот ноющая, тупая боль, отдающая вправо или под ложечку, свидетельствует о патологии желчевыводящих путей.

Болит вокруг пупка

Болевые ощущения после еды вполне вероятно связаны с различными спастическими состояниями внутренних органов, локализующихся в данной области. Например, ноющая, тупая боль вокруг пупка может быть вызвана спазмом тонкого кишечника.

Болит внизу живота

Это самый распространенный вид боли. Она может сопровождать заболевания или возникать при нервно-психическом напряжении. Среди физических причин: синдром раздраженного кишечника, инфекционно-воспалительные заболевания ЖКТ, патологии мочевыделительной системы и почек, а также почечная колика.

Все вышеперечисленные заболевания нужно диагностировать и лечить у врачей соответствующего профиля: гастроэнтеролога, хирурга, а при острых состояниях следует немедленно обратиться за экстренной помощью.

Узнать, в чем причина боли в животе поможет осмотр врача, а также ответ на несколько вопросов:

- сколько часов длится боль в животе;

- что было до возникновения болей;

- определиться с характером боли: давящая, колющая, жгучая, или распирающая. А также постоянная или периодическая;

- куда отдает боль в животе. Вполне возможно, что на самом деле очаг находится в другом месте;

- что сопутствует боли в животе: нарушение стула, рвота, тошнота и другие симптомы;

обязательно измерьте температуру - ее повышение может говорить о развитии воспалительного процесса.

Когда пора обращаться к врачу

В случаях, если боли в животе сопровождаются следующими симптомами, необходимо обратиться к врачу. Это головокружение, слабость, повышение температуры тела, повторная рвота, снижение артериального давления, видимое кровотечение, вздутие живота.