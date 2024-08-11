Невролог назвала симптомы тихого инсульта

То, что может сойти за легкое недомогание, может оказаться признаком серьезной болезни. Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина подчеркнула, что головокружение, шум в ушах, эпизодические нарушения речи и возможные выпадения части из поля зрения могут оказаться тихим инсультом, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Врач подчеркнула, что к этим симптомам могут добавиться недолгие онемения конечностей, слабость в руках и ногах. Это может говорить о том, что ишемический очаг уже начал свое формирование. Чтобы это уточнить, важно вовремя пойти к врачу, там придется пронаблюдаться на протяжении суток.

За это время за состоянием человека понаблюдают, проведут все исследования, а точнее МРТ, проверят, как работает мозг. Это важно, чтобы вовремя распознать, какие участки мозга обойдены кровообращением, правильно провести лечение, чтобы избежать тяжелых последствий.