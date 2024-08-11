Как меняется жизнь людей, у которых обнаружили рак

Кандидат медицинских наук и врач-радиотерапевт Денис Романов поделился важной информацией о жизни людей с онкологическими заболеваниями.

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По его словам, вокруг таких пациентов существует множество мифов, а также ряд ограничений и исключений. При химиотерапии и облучении пациенты сталкиваются с побочными эффектами, и, хотя лечение может быть неудобным, выбора у них нет. Романов подчеркнул, что рекомендации по лечению и изменению образа жизни должны даваться исключительно врачом, так как они индивидуальны.

В период ремиссии пациенты могут столкнуться с определёнными ограничениями, например, им может быть назначена гормональная терапия. В случае «чистой» ремиссии некоторые онкобольные могут обходиться без лечения.

Врач отметил, что пациенты с раком не должны чувствовать себя неполноценными. Поддержание социальной, семейной и профессиональной активности играет важную роль в их состоянии. Романов советует не избегать общения и продолжать заниматься любимыми увлечениями.

Для улучшения состояния онкобольным рекомендуется вести здоровый образ жизни: заниматься физической активностью, пить достаточное количество воды и избегать стрессов. После успешного лечения разрешено посещение бань и саун.

Что касается витаминов, Романов предостерег от их приема без медицинских показаний и призвал консультироваться с эндокринологом перед использованием биологических добавок. В настоящее время проводятся исследования влияния витамина D на организм, и в будущем он может стать рекомендованным для онкобольных, но на данный момент это не подтверждено.