Минздрав готовит изменения в перечень жизненно важных лекарств

Минздрав по поручению правительства готовит изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В частности, вносимый в перечень препарат должен будет иметь доказанные клинические или клинико-экономические преимущества, либо особенности механизма действия или же большую безопасность (в прежней редакции это были просто преимущества).

Также препараты, которые попадают в перечень жизненно необходимых, должны применяться при оказании медпомощи при заболеваниях, преобладающих в структуре заболеваемости в России, а также заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Ранее этого требования тоже не было.

При этом нужно будет указывать способ или путь введения того или иного препарата с указанием основного или дополнительного элемента лекарственных форм (таблетки, раствор), в том числе и типа высвобождения действующего вещества.

Из перечня могут исключить старый препарат, если разработаны более эффективные и безопасные альтернативы

Должны быть скорректированы и причины исключения препаратов из перечня. Например, если ранее включенный препарат не применяется в существующих схемах терапии. Могут также исключить старое лекарство, если разработаны более эффективные и безопасные альтернативы или, например, появились данные о побочных реакциях. Пакет предложений по внесению изменений в перечень должен быть подготовлен до 15 октября.

Как пояснила "Российской газете" директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, на сегодняшний день в перечне ЖНВЛП около 850 препаратов. Часть из них можно безболезненно исключить - например, безрецептурные препараты, доступные в аптеках для самолечения, а также редкие лекарства, которые нужны ограниченному кругу пациентов. Их целесообразнее прописать в отдельной программе.

Вообще ЖНВЛП - это не просто препараты, которые должны быть всегда в доступности гражданам в розничной торговле, а врачам - в больницах, а определенная государственная гарантия лекарственного обеспечения населения. Это те препараты, эффективность которых доказана, производство отлажено, поставки гарантированы, а цены регулируются государством.

При включении в перечень определяется максимальная наценка. То есть к цене производителя может быть применена установленная государством оптовая и розничная наценка. Поднимать ее нельзя - цены контролируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС).