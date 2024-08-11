Российским фермам грозят ящур и африканская чума свиней

Россельхознадзор заранее уведомит пограничников о распространении заболеваний животных в соседних странах. Прибывающие в Россию автомобили будут проходить специальную дезинфекцию. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, с которым ознакомилась «Парламентская газета». Эпидемиологи считают, что даже один непроверенный автомобиль может стать распространителем инфекций.

Проследят за качеством обработки

В прошлом декабре приняли закон, согласно которому на границе будут дезинфицировать все транспортные средства, въезжающие в Россию из стран, где зафиксировали заразные болезни животных. Такую процедуру будут проводить на автомобильных и смешанных пунктах пропуска, а сама норма начнет действовать 1 января 2025 года.

А в конце июля Россельхознадзор опубликовал проект приказа, в котором уточнил, как будут дезинфицировать машины. Согласно документу, ведомство получит сведения о возникновении заразных болезней в соседних странах от Всемирной организации по охране здоровья животных. Если выявят очаг инфекции, ведомство может ввести обязательную дезинфекцию автомобилей на пунктах пропуска.

КПП должны за сутки организовать движение так, чтобы все прибывающие в Россию машины проходили через дезинфекционно-промывочный блок. Особенно тщательно обработают днище и ходовую часть автомобилей. Эти мероприятия будут проводить, пока Россельхознадзор не отменит распоряжение.

По данным Минсельхоза, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане приграничным российским регионам пришлось возобновить вакцинацию крупного рогатого скота. Наиболее опасными заболеваниями для животных остаются ящур типа О и африканская чума свиней. Очаги распространения инфекций выявляют с опозданием из-за недостаточного контроля и большой территории.

Инфекция может быть и на одежде

Академик-секретарь отделения вирусологии и прионных болезней РАЕН Виктор Зуев сообщил «Парламентской газете», что заразные болезни животных распространены в Казахстане, Монголии и Китае. Именно с этими странами у России наиболее протяженная граница. При этом будет достаточно одного непроверенного автомобиля, который может распространить опасное заболевание на нашей территории.

«В этих странах обитает много диких животных, которые способны переносить серьезных возбудителей — от чумного микроба до ящура. Наши сограждане могут приезжать в эти страны как туристы и вступать в контакт с животными, даже не подозревая этого», — отметил Зуев.

Бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал «Парламентской газете», что дезинфекции автомобилей недостаточно для полной защиты от распространения болезней — надо обрабатывать одежду. «Касаемо борьбы с ящуром, нужно обрабатывать подошвы обуви мощным дезинфектором, поскольку область поражения там гораздо выше, чем на других частях одежды. Автомобиль ездит по дорогам, а человек ходит везде, в том числе по скотофермам и полям», — сказал Онищенко.

По его словам, Россия постоянно обменивается информацией с соседями об очагах распространения заболеваний и падеже скота. Однако отдельные государства не очень любят делиться такими сведениями, поскольку опасаются, что у них могут перестать покупать мясо и это в целом отразится на экономике и престиже страны.

Онищенко отметил, что в большинстве случаев соседние страны просто не знают, что у них есть такие очаги заболеваний из-за слабой медицины — у них мало специалистов, они редко проводят диагностику территорий. При этом там богатая флора и фауна, а переносчиками заболеваний могут быть около 60 видов мелких млекопитающих, от крыс до сусликов и тарбаганов.