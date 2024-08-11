Профессор указала 15 тревожных симптомов переизбытка кофеина

И рассказала, как минимизировать риски при покупке напитка в кофейне.

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Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Многочисленные исследования подтверждают его пользу, однако мало кто задумывается о возможных рисках при его употреблении.

Хотя ранние исследования предполагали, что кофе может вызывать проблемы со здоровьем, недавние научные работы убедительно доказывают, что употребление этого напитка на самом деле приносит пользу для здоровья.

Так, умеренное потребление кофе — около двух-пяти чашек в день — снижает риск развития диабета 2-го типа, болезней сердца, рака печени и эндометрия, болезни Паркинсона и депрессии.

Некоторым группам следует быть осторожнее с употреблением кофе. Речь в первую очередь идёт о детях и беременных женщинах. Также следует помнить, что слишком большое количество кофеина может вызывать беспокойство у людей с паническими или тревожными расстройствами.

В каких случаях кофе может привести к отравлению?

«Кофе ценится за аромат и бодрящий эффект».

Кофеин — это стимулятор, который использовался во всём мире на протяжении столетий из-за его способности улучшать умственную активность. Около 85% людей ежедневно потребляют кофе, при этом средняя чашка кофе содержит от 40 до 150 мг кофеина: всё зависит от крепости заваренного напитка.

При дозе 400 мг человек уже почувствует беспокойство и раздражительность, а симптомы интоксикации появятся с дозы 1200 мг кофеина, это составляет примерно 12 чашек кофе за день.

Безусловно, это усреднённые цифры, так как у каждого человека свой уровень метаболизма кофеина в организме.

Кофеин также можно найти во многих безрецептурных препаратах (средства для подавления аппетита, добавки для упражнений, противоотёчные средства, бронходилататоры и стимуляторы для умственной деятельности), что увеличивает риск токсичности при непреднамеренной передозировке.

Симптомы отравления кофе

Ниже приведены ключевые симптомы передозировки кофеина:

дрожь, беспокойство и нервозность;

разрозненные мысли;

чрезмерная болтовня;

неспособность сосредоточиться на чём-либо;

раздражительность;

повышенное артериальное давление;

учащённое сердцебиение;

тошнота;

бессонница;

потоотделение;

головокружение;

рвота.

Существует множество общих симптомов, указывающих на чрезмерное употребление кофеина, но эти являются наиболее распространёнными.

При каких признаках требуется неотложная помощь?

Некоторые симптомы переизбытка кофеина могут привести к опасным для жизни последствиям. Нужно вызвать скорую, если у человека возникли следующие признаки:

нарушения сердечного ритма;

боли в груди;

судороги;

спутанность сознания;

остановка сердца.

Это требует неотложной медицинской помощи, так как при её отсутствии человек погибнет.

Можно ли отравиться, если купить плохие зёрна?

Кофе на самом деле не «портится». Употребление кофе из старых зёрен вас не отравит, даже если срок годности истёк, но и вкуса вы не почувствуете.

Можно ли отравиться, если плохо почистил кофеварку?

Риск отравления есть. Если вы не помоете кофеварку и оставите её на кухне, то в ней на остатках органического содержимого легко разовьются патогенные бактерии или плесневые грибки. Безусловно, использование такой посуды может привести к пищевому отравлению.

Меры профилактики отравления в кофейнях

Не всегда условия приготовления кофе в таких заведениях соответствуют стандартам. Поэтому есть риск отравлений.

При выборе кофейни осмотрите оборудование — оно должно быть чистым и ухоженным. Наличие жировых отложений и отмерших частиц кофе может свидетельствовать о плохом обслуживании. Рабочие зоны, где готовится напиток, также должны содержаться в чистоте.

Не стесняйтесь спрашивать бариста, как часто они чистят кофемашину и её компоненты. Это стандартная практика в большинстве профессиональных заведений.