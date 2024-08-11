Врач рассказал, кому противопоказаны консервы

Врач Залетова: консервированные продукты могут навредит гипертоникам. Консервация — хороший способ заготовить вкусные летние овощи и фрукты на зиму. Компоты, салаты, огурцы и помидоры станут отличных подспорьем на время холодов, когда в магазинах овощей и фруктов не так уж и много. Но консервы могут быть полезны далеко не всем людям. Рассказываем, кому на них налегать не стоит.

© unsplash

Кому вредны консервы

Консервированные продукты содержат много соли и могут навредить тем, кто страдает от высокого давления, болезней сердца и почек, рассказала ТАСС заведующая дневным стационаром Клиники лечебного питания «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

При наличии аллергии консервы тоже стоит употреблять в умеренном количестве, добавила она.

Какие консервы лучше покупать

Медик отметила, что стоит выбирать качественные консервы и следить за составом продукта. Продукты при консервации теряют ряд своих своих свойств, поэтому не стоит делать их основой питания. Лучше использовать их как временную замену свежим продуктам и отдавать предпочтение натуральным и низкокалорийным. При похудении лучше покупать консервированные продукты с низким содержанием жиров, сахара и соли.

Ранее «Секрет» рассказал о самых безопасных способах заготовки овощи и фруктам.