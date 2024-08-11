COVID-19: названы основные симптомы нового штамма

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отчитался о росте заболеваемости в 58 регионах страны.

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Показатели скакнули сразу на треть, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Московский комсомолец».

Врачи связывают подъём уровня заболеваемости с проникновением в Россию новых штаммов коронавируса, которые объединили под общее название «FLiRT». За неделю в российские больницы попали 886 человек с диагнозом «COVID-19», 10 из них скончались.

Как объяснили эксперты, штаммы отличаются высокой заразностью и стремительным распространением. Их основными симптомами являются лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель. При этом, начало заболевания часто сопровождается симптомами поражения ЖКТ.

Среди них: диарея, рвота и боль в животе. При таких клинических проявлениях COVID-19 легко спутать с пищевым отравлением, отметил эксперт Лабораторной диагностики Александр Соловьёв, что и делает его крайне опасным и коварным заболеванием.

Медики также предупредили, что новые варианты коронавируса, как и предыдущие, могут давать осложнения в виде долгого течения болезни, когда у человека развивается хроническое воспаление, приводящее к аутоагрессии и сбою метаболизма.

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