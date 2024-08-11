Медицинские эксперты предостерегли от чрезмерного употребления пищевой соды, объясняя, что эта добавка содержит значительное количество натрия — более 1200 миллиграммов в одной чайной ложке, пишет CNN. Продукт может вызвать тошноту и диарею. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует придерживаться суточной нормы натрия в 1500 миллиграммов для большинства взрослых, особенно тех, кто страдает от повышенного кровяного давления, и не превышать 2300 миллиграммов в день.

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Специалисты подчеркивают, что нет универсальных рекомендаций по дозировкам. При расстройствах желудка можно смешать четверть чайной ложки с водой, как советует диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот. Представитель Академии питания и диетологии Грейс Дероча добавляет, что полная чайная ложка может вызвать дискомфорт, включая диарею и тошноту, а потому лучше придерживаться меньшей дозы. Раствор пищевой соды рекомендуется употреблять после еды, чтобы не нарушить процесс переваривания.

Доктор Пол О'Коннор отмечает, что при заболеваниях почек дозировку должен подбирать лечащий врач на основе анализов. Он также предупредил, что длительное употребление соды может привести к метаболическому алкалозу. Это опасно для здоровья, так как может нарушать работу сердца и ограничивать приток крови к мозгу.

Некоторые люди предпочитают употреблять соду только утром, так как она может мешать сну. Эффект от натрия повышает интенсивность работы сердца, что может временно увеличивать кровяное давление. Поэтому некоторые пациенты с артериальной гипертензией принимают лекарства на ночь, чтобы снизить нагрузку на сердце и улучшить качество сна.

Ранее диетолог Марина Макиша объяснила, какие последствия будут при сочетании грейпфрута и лекарственных препаратов. Врач отметила, что так можно получить передозировку. Причина заключается в печени, где работа одного фермента может блокироваться веществом в составе цитрусового.