Диетолог рассказала, кому нельзя есть консервы

Консервированные продукты могут представлять опасность для людей с высоким кровяным давлением, а также страдающих заболеваниями сердца и почек из-за высокого содержания соли. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Клиники лечебного питания «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

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Эксперт подчеркнула, что употребление консервов следует ограничивать при наличии заболеваний или аллергий, а также выбирать качественные продукты с минимальным содержанием соли. Залетова отметила, что при консервации теряются некоторые витамины и минералы, что снижает питательную ценность таких продуктов.

Она рекомендовала не использовать консервы в качестве основного рациона, а применять их как временную замену свежим продуктам, отдавая предпочтение натуральным и низкокалорийным вариантам, особенно при похудении.