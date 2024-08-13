Ученые выявили смертельную опасность популярных антибиотиков

Исследование, проводившееся в течение 20 лет, показало, что осложнения от приема лекарств для лечения распространённых инфекций могут стать причиной 20–40% летальных случаев.

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Ученые из Центра медицинских наук Саннибрука в Канаде проанализировали данные более 100 тысяч пациентов старше 66 лет, и обнаружили, что около 20% из них были госпитализированы из-за тяжёлых кожных реакций.

Такие высыпания могут проявляться быстро после начала лечения и часто являются результатом аллергии. В запущенных случаях они могут привести к сепсису и даже смерти. Цефалоспорины и сульфаниламиды, включая триметоприм, оказались наиболее рискованными антибиотиками.

Врачи обращают внимание на важность осознания симптомов, которые могут возникнуть даже после окончания курса лечения, и настоятельно призывают использовать антибиотики только при необходимости.

Ранее сообщалось, что бактерии могут создавать временные гены вне хромосом.