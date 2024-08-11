Названо неожиданное свойство препарата для похудения «Оземпик»

Некоторые пациенты, которые принимали препарат «Оземпик» от Novo Nordisk для похудения, заявили о якобы положительных изменениях в сексуальной жизни после его приема. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Издание отмечает, что в Сети обсуждают как позитивные эффекты для интимной жизни, когда принимался «Оземпик», так и отрицательные.

«Эти препараты действительно действуют в тех же частях человеческого мозга, которые отвечают за удовольствие и сексуальный интерес у мужчин и женщин», — отметил репродуктивный эндокринолог и клинический профессор Университета Джорджа Вашингтона Джеймс Саймон.

В свою очередь в Novo Nordisk рассказали, что постоянно отслеживают сообщения о побочных реакциях на свой препарат, включая сексуальную дисфункцию.

До этого сообщалось, что препарат для снижения веса «Лираглутид», который выступает аналогом «Оземпика» может замедлить ухудшение состояния при болезни Альцгеймера.