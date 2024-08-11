Доктор предупредил о главной причине развития аденомы простаты

Основная причина развития заболевания – гормональная. У мужчин в возрасте 40-50 лет снижается уровень тестостерона в крови, что ведет к разрастанию соединительной ткани в предстательной железе. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев.

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Аденома или гиперплазия простаты – это заболевание, связанное с развитием доброкачественной дополнительной ткани внутри предстательной железы. Эта ткань приводит к увеличению размеров органа и сдавливает мочеиспускательный канал. Вследствие этого появляются неприятные симптомы – затрудненное и учащенное мочеиспускание, в том числе по ночам.

«Согласно результатам исследований, после кастрации особей мужского пола животных и людей до полового созревания простата может не развиться до конца, а после проведения манипуляции в молодом возрасте вероятность гиперплазии крайне мала. Поэтому можно сделать вывод, что в развитии гиперплазии важная роль принадлежит нарушению баланса между андрогенами и эстрогенами у мужчин в возрасте 50 лет», – отметил Григорьев.

Кроме того, по словам врача, воспалительный процесс предстательной железы у ряда пациентов при условии наличия дополнительных факторов может способствовать развитию гиперплазии предстательной железы.