Гинеколог назвал продукты, которые помогут в борьбе с молочницей

Гинеколог Устинова: в борьбе с молочницей помогут кисломолочные продукты. По медицинской статистике, у 75% женщин хотя бы раз в жизни была молочница (реже называют «кандидоз»). Грибок рода Candida, который вызывает её, — часть микрофлоры половых органов. Они безопасны, пока с иммунитетом всё в порядке. Также женщине стоит обратить внимание на своё питание. Какие продукты добавить, а какие — исключить, рассказала гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Людмила Устинова.

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Питание при молочнице

Как отметила специалист в беседе с «Доктором Питером», снизить риск развития молочницы поможет сбалансированное питание.

Вот продукты, которые останавливают рост размножения грибов Candida:

Йогурты и другие молочнокислые напитки;

Чеснок и красный перец (как добавка к еде);

Грейпфрутовый сок;

Морсы из брусники и клюквы;

Прополис.

Если кандидоз — частая проблема, вам не подходят:

Дрожжевая выпечка;

Быстрые углеводы;

Сыр с плесенью.

Симптомы молочницы

Характерные признаки кандидоза:

Зуд;

Жжение;

Творожистые выделения;

Дискомфорт при сексе.

Если всё это появляется снова и снова, стоит обратиться не только к гинекологу, но и к эндокринологу. Последний поможет определить, нет ли у вас сахарного диабета. Дело в том, что если сахар в крови выше нормы, то создаются прекрасные условия для роста грибков Candida.