Гинеколог назвал продукты, которые помогут в борьбе с молочницей

От молочницы спасёт смена рациона. От каких продуктов придётся отказаться
Гинеколог Устинова: в борьбе с молочницей помогут кисломолочные продукты. По медицинской статистике, у 75% женщин хотя бы раз в жизни была молочница (реже называют «кандидоз»). Грибок рода Candida, который вызывает её, — часть микрофлоры половых органов. Они безопасны, пока с иммунитетом всё в порядке. Также женщине стоит обратить внимание на своё питание. Какие продукты добавить, а какие — исключить, рассказала гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Людмила Устинова.
Питание при молочнице
Как отметила специалист в беседе с «Доктором Питером», снизить риск развития молочницы поможет сбалансированное питание.
Вот продукты, которые останавливают рост размножения грибов Candida:
- Йогурты и другие молочнокислые напитки;
- Чеснок и красный перец (как добавка к еде);
- Грейпфрутовый сок;
- Морсы из брусники и клюквы;
- Прополис.
Если кандидоз — частая проблема, вам не подходят:
- Дрожжевая выпечка;
- Быстрые углеводы;
- Сыр с плесенью.
Симптомы молочницы
Характерные признаки кандидоза:
- Зуд;
- Жжение;
- Творожистые выделения;
- Дискомфорт при сексе.
Если всё это появляется снова и снова, стоит обратиться не только к гинекологу, но и к эндокринологу. Последний поможет определить, нет ли у вас сахарного диабета. Дело в том, что если сахар в крови выше нормы, то создаются прекрасные условия для роста грибков Candida.