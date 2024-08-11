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От молочницы спасёт смена рациона. От каких продуктов придётся отказаться

Гинеколог Устинова: в борьбе с молочницей помогут кисломолочные продукты. По медицинской статистике, у 75% женщин хотя бы раз в жизни была молочница (реже называют «кандидоз»). Грибок рода Candida, который вызывает её, — часть микрофлоры половых органов. Они безопасны, пока с иммунитетом всё в порядке. Также женщине стоит обратить внимание на своё питание. Какие продукты добавить, а какие — исключить, рассказала гинеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Людмила Устинова.

Гинеколог назвал продукты, которые помогут в борьбе с молочницей
© unsplash

Питание при молочнице

Как отметила специалист в беседе с «Доктором Питером», снизить риск развития молочницы поможет сбалансированное питание.

Вот продукты, которые останавливают рост размножения грибов Candida:

  • Йогурты и другие молочнокислые напитки;
  • Чеснок и красный перец (как добавка к еде);
  • Грейпфрутовый сок;
  • Морсы из брусники и клюквы;
  • Прополис.

Если кандидоз — частая проблема, вам не подходят:

  • Дрожжевая выпечка;
  • Быстрые углеводы;
  • Сыр с плесенью.

Симптомы молочницы

Характерные признаки кандидоза:

  • Зуд;
  • Жжение;
  • Творожистые выделения;
  • Дискомфорт при сексе.

Если всё это появляется снова и снова, стоит обратиться не только к гинекологу, но и к эндокринологу. Последний поможет определить, нет ли у вас сахарного диабета. Дело в том, что если сахар в крови выше нормы, то создаются прекрасные условия для роста грибков Candida.