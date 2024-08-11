Как по состоянию кожи определить проблемы с холестерином

Холестерин представляет собой вид жиров, содержащихся в крови. Если этого вещества становится много, то оно накапливается в артериях. В результате возникает атеросклероз, после чего появляются проблемы с сердцем и кровотоком.

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Согласно данным Mejor con Salud, из-за сложностей с выводом излишек холестерина из организма может возникнуть крапивница. В результате люди с высоким уровнем холестерина иногда страдают от раздражения, акне, красных пятен или зуда.

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Также при высоком уровне холестерина есть вероятность подхватить эруптивный ксантоматоз. При этом заболевании на коже возникает красная и жёлтая сыпь. Кроме того, у людей с повышенным количеством жиров в крови часто бывает сахарный диабет.