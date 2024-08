Белый и розовый шумы смягчают проявления СДВГ у детей и молодежи

Американские ученые из Орегонского университета науки и здоровья нашли способ борьбы с одним из главных симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) без применения лекарств. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JAACAP). СДВГ — одно из наиболее распространенных нарушений развития нервной системы у детей и молодых людей, причем это состояние диагностируется примерно у 10% молодых людей в возрасте от трех до 17 лет.

Традиционные методы лечения СДВГ обычно включают медикаментозную и поведенческую терапию.

Несмотря на эффективность, такие подходы связаны с побочными эффектами и другими трудностями, а также не всем доступны. В новом исследовании команда сконцентрировалась на использовании различных шумов для помощи людям с СДВГ.

Специалисты изучили эффекты от белого, розового и красного шумов. Белый шум обеспечивают одинаковую интенсивность по всем частотам, создавая ровный шипящий звук, похожий на статические помехи. Розовый шум уменьшается по интенсивности с ростом частоты, что приводит к более глубокому и мягкому звучанию, похожему на шорох дождя или шелест листвы. Красный (также известный как коричневый) шум имеет более резкое падение интенсивности и дает гораздо более глубокий звук, подобный далекому грому или мощному водопаду.

Чтобы лучше понять влияние белого и розового шума на людей с СДВГ, ученые провели метаанализ 13 исследований, охватывающих 335 участников. Эти работы проводились в разных странах и использовали разные когнитивные задачи, что позволило специалистам получить комплексное представление о том, как шум может влиять на симптомы, связанные с СДВГ, в разных контекстах. В среднем воздействие белого и розового шума оказало небольшое, но статистически значимое положительное влияние на выполнение задач у детей и молодых людей с СДВГ.

Открытие предполагает, что шум может помочь улучшить фокусировку и когнитивные способности у тех, кто борется с проблемами внимания. Хотя шумовое воздействие уступило по эффективности приему лекарств от СДВГ, оно все равно дало заметное улучшение. Ученые также выяснили, что белый и розовый шумы помогают концентрироваться людям с СДВГ, но на остальных оказывают противоположный эффект, отвлекая и мешая сосредоточиться. По словам специалистов, их открытие может дешевым и безопасным способом помочь сгладить неудобства, которые СДВГ доставляет своим обладателям.