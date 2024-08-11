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Названы смертельно опасные популярные антибиотики

Ученые обозначили, каких два антибиотика имеют опасные для жизни побочные эффекты. Они проанализировали данные более 100 тысяч канадцев старше 66 лет.

Названы смертельно опасные популярные антибиотики
© Анна Быкова / Вечерняя Москва

Исследование показало, что цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызывать кожную сыпь, которая, в свою очередь, существенно повышает риск развития сепсиса.

Уточняется, что привел к гибели пяти процентов пациентов из эксперимента. Высыпания могут проявиться сразу или через какое-то время. Они обычно проявляются красными чешуйчатыми пятнами.

Цефалоспорины используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Сульфаниламиды – для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи.

По словам исследователей, такие результаты не означают полный отказ от антибиотиков, но перед их приемом следует проконсультироваться с врачом, сообщает Daily Mail.

В тампонах 12 известных мировых брендов, таких как Kotex, O.B. ProComfort и других торговых марок, были обнаружены мышьяк, свинец, ртуть и различные токсины, которые могут способствовать развитию рака, диабета и бесплодия.

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