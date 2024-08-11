Названы смертельно опасные популярные антибиотики

Ученые обозначили, каких два антибиотика имеют опасные для жизни побочные эффекты. Они проанализировали данные более 100 тысяч канадцев старше 66 лет.

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Исследование показало, что цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызывать кожную сыпь, которая, в свою очередь, существенно повышает риск развития сепсиса.

Уточняется, что привел к гибели пяти процентов пациентов из эксперимента. Высыпания могут проявиться сразу или через какое-то время. Они обычно проявляются красными чешуйчатыми пятнами.

Цефалоспорины используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Сульфаниламиды – для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи.

По словам исследователей, такие результаты не означают полный отказ от антибиотиков, но перед их приемом следует проконсультироваться с врачом, сообщает Daily Mail.

В тампонах 12 известных мировых брендов, таких как Kotex, O.B. ProComfort и других торговых марок, были обнаружены мышьяк, свинец, ртуть и различные токсины, которые могут способствовать развитию рака, диабета и бесплодия.