Кардиолог рассказал, вреден ли сон на боку для сердца

Сон на левом или правом боку никак не влияет на работу сердца, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный кардиолог СЗАО столицы и завотделением кардиореанимации ГКБ № 67 ДЗМ Екатерина Кошкина. Она добавила, что если сердце болит, спать в таком состоянии невозможно.

Представим себе, что сердце — это некий предмет, который внутри коробки, которой является грудная клетка. Какая разница, на каком боку спать? Маловероятно, что мы можем продавить эту клетку так, чтобы бедное сердце прижало. Если его прижало, то оно заболит. Если оно заболит, то оно не даст вам спать. Если оно не даст вам спать, то вы перевернётесь на другой бок и вам будет хорошо, — сказала эксперт.

Ранее кардиолог Наталья Платонова рассказала, что ряд аритмий могут угрожать жизни человека. По ее словам, в частности, к остановке сердца могут привести желудочковые нарушения ритма.

Она указала, что при аритмии у человека возникает учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение, при этом пульс может быть как высоким, так и низким. В то же время пациент может ощущать головокружение, слабость, нехватку воздуха и даже потерю сознания. Особенно опасно, если на фоне аритмии понижается давление, отметила специалист.