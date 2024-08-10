Инфекционист объяснил новые методы профилактики глистов

Принято считать, что для профилактики как взрослым, так и детям нужно хотя бы раз в год пропить препараты от паразитов, например, глистов. Особенно, после летнего отдыха, или в случае, если дома есть домашние животные.

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Сегодня эти рекомендации можно считать устаревшими, объяснила инфекционист Вера Сережина в разговоре с «Доктором Питером». По словам врача, ранее даже при наличии симптомов заражения глистами обнаружить их было сложно, поскольку анализы не были столь точными, как сегодня. Поэтому людям давали рекомендации пропить средства от глистов.

Сегодня лабораторные исследования могут выявить конкретного паразита, в том числе глистов.

«Самостоятельно выявить их наличие достаточно сложно, так как они никак не выдают свое присутствие до того, как начнут активно размножаться», — объяснила врач.

Выявить глистов можно по нескольким симптомам. Это сыпь, похожая на аллергию, кашель, поражение глаз, головные боли, нарушение вкусовых предпочтений, изменение веса, как в меньшую, так и большую сторону, усталость, нервное возбуждение.

Еще один явный признак – зуд, который указывает на заражение острицами. При этом зуд может наблюдаться не только в области промежности, но и по всему телу из-за увеличения эозинофилов в крови.

Эти клетки призваны защищать организм и активно реагируют на паразитов. Поэтому гельминтоз также можно выявить по анализу крови.

Поэтому Сережина считает, что сегодня профилактика заражения гельминтами не прием препаратов, а регулярная проверка.

Ранее стали известны малоизвестные симптомы заражения гельминтами. Напрмимер, прыщи и высыпания, так как это может быть симптомом заражения паразитами.