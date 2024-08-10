Почему в жару отекают ноги и что с этим делать

Отечность ног в условиях высоких температур может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний

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Отечность ног в жаркую погоду — достаточно распространенное явление, которое, тем не менее, может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Эксперты объяснили, какие основные причины могут вызывать данный симптом и что предпринять, чтобы избежать осложнений.

Одной из наиболее частых причин отеков ног в жару является венозная недостаточность. В условиях высоких температур снижается эластичность вен, что приводит к увеличению гидростатического давления в сосудах. Как следствие, жидкая часть крови начинает просачиваться в межтканевое пространство, провоцируя отеки.

Другой распространенной причиной может быть сердечная недостаточность. Под воздействием жары сердце вынуждено работать в более интенсивном режиме, чтобы обеспечить ускоренную циркуляцию крови по сосудам. Однако для людей с сердечной недостаточностью такая нагрузка может оказаться чрезмерной, что приведет к ослаблению насосной функции сердца и, как следствие, к появлению отеков ног.

Еще одной возможной причиной отечности медик называет почечную недостаточность. В жаркую погоду организм теряет большее количество жидкости из-за усиленного потоотделения, вследствие чего почки начинают хуже снабжаться кровью. Это, в свою очередь, может усугублять имеющиеся нарушения работы почек и провоцировать отеки.

При появлении отечности ног в жару не стоит откладывать визит к специалисту. Своевременная диагностика и устранение причины позволит предотвратить развитие более серьезных осложнений. В качестве профилактических мер летом, независимо от погоды, носить компрессионный трикотаж, который помогает поддерживать венозный отток. При наличии сердечной недостаточности необходимо регулярно принимать все назначенные врачом лекарственные препараты.

Кроме того, крайне важно следить за поддержанием достаточного уровня гидратации организма. Обезвоживание провоцирует перераспределение жидкости из сосудистого русла в межтканевое пространство, нарушая тем самым кровоснабжение жизненно важных органов. Поэтому врачи рекомендуют в жару пить больше жидкости, чтобы компенсировать ее повышенные потери.

Таким образом, отечность ног в условиях высоких температур может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой, мочевыделительной или венозной систем. Своевременное обращение к специалисту и следование его рекомендациям позволят не только устранить проблему, но и предотвратить развитие опасных осложнений.