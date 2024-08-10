Врач объяснил, почему может позеленеть кровь

7 августа СМИ сообщали о пациенте из Китая, кровь которого стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя. О возможной причине этого «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

© unsplash

За красный цвет крови отвечает белок гемоглобин, объяснила врач. Он нужен для транспорта кислорода к органам и тканям.

«И именно взаимодействие кислорода с железом придает крови красный цвет. Но он может измениться, если в структуру белка встраивается атом серы. При этом гемоглобин трансформируется в сульфгемоглобин, а кровь приобретает насыщенный зеленый цвет», — рассказала Демьяновская.

Кровь может позеленеть, если человек принимает в больших количествах некоторые серосодержащие препараты, например, антибиотики сульфаниламиды. Также это возможно при употреблении суррогатного алкоголя, содержащего парфюм или красители с соединениями серы. Именно это, вероятно, произошло в случае пациента из Китая. Кровь приобретет нормальный красный цвет, когда будут разрушены содержащие сульфгемоглобин эритроциты.