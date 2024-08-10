Всемирная организация здравоохранения вновь привлекла внимание к вопросу глобального здоровья, опубликовав актуализированный перечень патогенов, которые могут стать причиной следующей пандемии. Список включает более 30 вирусов и бактерий, среди которых вирус Денге, оспа обезьян и различные серотипы гриппа А. «Парламентская газета» выяснила, нужно ли опасаться россиянам потенциальных болячек.

Болезнь принимает здоровые формы

Еще в 2017 году ВОЗ сообщала, что некоторые микроорганизмы становятся устойчивыми к антимикробным препаратам и это мешает лечить инфекции. Тогда организация составила список бактерий и разделила их на три группы в зависимости от необходимости разработки новых препаратов. Первая группа — самые опасные бактерии, которые не реагируют на многие антибиотики и могут вызывать серьезные заболевания, такие как инфекции крови и пневмония. Вторая и третья группы содержат бактерии с высокой и средней устойчивостью, которые вызывают в том числе гонорею и пищевое отравление.

Обновленный список ВОЗ пополнился более чем в два раза — это реакция на урок, извлеченный из пандемии COVID-19, которая стала настоящим вызовом для человечества. Авторы пишут, что коронавирус стал настоящей неожиданностью, появилась необходимость постоянного мониторинга и понимания процессов, связанных с эволюцией вирусов. В исследовании подчеркивается, что мировое сообщество должно быть готово к новым вызовам, и усилия исследователей из разных уголков планеты призваны обезопасить мир от потенциальных угроз.

Над новым списком работали две сотни ученых из более чем 50 стран. Они изучили 1652 патогена, включая 28 семейств вирусов и группу бактерий. На основании данных ВОЗ выделила 30, представляющих наибольшую угрозу для общественного здоровья.

«Этот подход направлен на содействие международному сотрудничеству путем создания глобальной структуры для исследователей, разработчиков, политиков, спонсоров, производителей и учреждений, создавая единую площадку для продвижения исследований по всем вирусным и бактериальным семействам, а также для приоритетных и прототипных патогенов», — говорится в исследовании.

Критерии отбора включали вирулентность — способность вызвать болезнь, контагиозность — вероятность передачи болячки, а также доступность вакцин и лекарств.

Бывший главный санитарный врач России, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил «Парламентской газете», что ВОЗ — это тот институт ООН, который отражает мнение всех стран в определении приоритетов.

«Мы не просто прислушиваемся, мы участвуем в выработке этой стратегии и думаем прежде всего о своей стране. Россия прививается, выше уровень жизни, методы диагностики технологичнее, чем в некоторых других странах. У нас выше иммунная прослойка, но это вовсе не значит, что можно гарантировать стопроцентную защиту. Мы часть огромной популяции, у большинства будет иммунитет, но кто-то заболеет», — сказал Онищенко.

Я лечился от всего, но болел не всем…

Среди включенных в список бактерий есть возбудители опасных заболеваний, таких как чума, бактериальная дизентерия, холера и сальмонеллез.

«Дизентерия всегда ходила рядом, была такая бактерия Григорьева-Шиги, потом она ушла на второй план, сейчас о ней вновь вспомнили, но это прежде всего для африканских стран», — отметил Геннадий Онищенко.

Несмотря на то что отдельные инфекции кажутся позабытыми, их вспышки все еще происходят по всему миру. По данным ВОЗ, только в мае 2023 года зарегистрировано более 46 тысяч случаев холеры, большая часть из которых — в Восточно-Средиземноморском регионе и Африке. А уже в 2024 году в ВОЗ рассматривают запрос РФ о холере на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Среди возможных предвестников пандемии есть флавивирусы, вызывающие лихорадку Денге и желтую лихорадку, а также вирус Зика. Эти заболевания передаются через укусы комаров и других насекомых-кровососов, что делает их особенно распространенными в тропиках. В России такие инфекции пока не зарегистрированы, но возможны случаи завоза, особенно среди путешественников, которые посещают регионы с повышенной эпидемиологической опасностью.

Вирус, вызывающий лихорадку Денге, вошел в список ВОЗ неслучайно. По данным организации, с начала 2024 года более 7,6 миллиона человек испытали симптомы этого заболевания и более трех тысяч умерло. Большинство случаев протекает бессимптомно, однако повторное заражение может привести к серьезным осложнениям, включая внутренние кровотечения и повреждение органов. Это подчеркивает важность защиты от укусов насекомых, особенно при поездках в тропические страны, где необходимо использовать специальные репелленты и москитные сетки.

Кроме того, в списке оказались вирусы натуральной оспы и оспы обезьян. Как отметил Геннадий Онищенко, хотя первую удалось искоренить в 80-х, прекращение вакцинации привело к ослаблению иммунной защиты в мире.

«Два последних года мы были свидетелями того, что этот недуг дал вспышку среди гомосексуалистов в Европе, где без участия естественных носителей заболевание вышло на самостоятельную циркуляцию в человеке. А поскольку оспа обезьян — это вирус из рода ортопоксвирусов, ближайший родственник — натуральная оспа, которую перестали прививать, в мире живет по меньшей мере 95 процентов людей, которые не болели и не прививались», — сказал бывший глава Роспотребнадзора.

Поскольку ортопоксвирусы друг другу близки, те прививки, которые делали еще в Советском Союзе, могли бы сберечь людей от штамма приматов.

В список ВОЗ также включены вирусы гриппа А, Эболу, конго-крымскую геморрагическую лихорадку и другие инфекции. «Что касается гриппов, они были у нас всегда. Мы знаем 16 подвидов H, они известны, они описаны, но пока эпидемическую значимость имеет H3N2, H1N1. Но при этом появляются новые штаммы. Все, как говорится, идет своим чередом», — заключил Геннадий Онищенко.