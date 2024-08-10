Носовое кровотечение может быть признаком опасного заболевания

У некоторых людей иногда случается носовое кровотечение, но, если оно приобретает регулярный характер, следует насторожиться. По данным Британского кардиологического фонда, такой признак может указывать на гипертонию.

Одним из малоизвестных признаков гипертонии является носовое кровотечение. Большинство экспертов сходятся во мнении, что высокое давление само по себе не вызывает кровотечения из носа, если только речь не о чрезвычайно высоких показателях. Гипертония может повредить кровеносные сосуды внутри носа, делая кровотечение более вероятным.

Тем не менее специалисты рекомендуют замерить давление, чтобы исключить вероятность гипертонии, которая серьёзно увеличивает риск заболеваний сердца.