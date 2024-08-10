Врач рассказал, как уберечься от инфаркта и инсульта

Первое место и по показателям смертности, и по страхам нижегородцев занимают сердечно-сосудистые заболевания. Сухой кашель, бледность, рассеянность – всегда кажется, что человек устал, переработал, пора в отпуск и прочее. А в итоге оказывается, что это симптомы опасного заболевания, о котором он даже не знал.

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О факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактике рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Здоровый подход

Наталья Николаевна, самый простой вопрос: тут кольнёт, там кольнёт. И так у большинства нижегородцев, которым больше 40 лет. А ещё тянет и ноет. Так почему болит сердце?

– В 90% случаев причиной сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз, который развивается на протяжении 10 – 15 лет. Это главная причина нашего нездоровья и смертности. Это патологическое состояние, вызванное нарушением кровотока из-за отложения холестерина на стенках сосудов и образования атеросклеротических бляшек.

Вообще холестерин жизненно необходим организму, это его строительный материал. Все клеточные структуры и ткани мозга содержат холестерин, без него не может функционировать центральная нервная система. В составе крови холестерин – благо, в виде бляшек – угроза и зло. При поражении сосудов сердца возникает одышка и тяжесть в груди (стенокардия). При поражении сосудов головы – быстрая утомляемость, рассеянность, головокружение (гипертония). При поражении сосудов ног – боли и перемежающаяся хромота (облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей). А ещё может произойти закупорка сосудов и кровоизлияние в бляшку. Как следствие – тромбоз и инфаркт.

Когда начинать вспоминать о том, что могут быть проблемы?

– Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний следует начинать с детства и направить основные усилия на предотвращение употребления табака, пропаганду здорового питания и физической активности. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается, нужно принимать меры для его снижения. Необходимо регулярное медицинское наблюдение и своевременная диспансеризация, что позволит предотвратить заболевание и выявить факторы риска на ранней стадии.

Помощь рядом

И в чём состоит помощь?

– Существует великолепный немедикаментозный способ профилактики – изменение мотивации для сохранения здоровья, а не наоборот: сформировать осознанное отношение к питанию, к регулярной физической активности и отказу от курения. А также медикаментозный – приём лекарственных препаратов, если факторы риска слабо поддаются немедикаментозному воздействию.

Например, лечение поможет справиться с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина и сахара в крови. Если все факторы риска под контролем, можно сказать, что риск инфаркта и инсульта сведён к минимуму. Чтобы проверять и контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо знать: индекс массы тела (соотношение веса к росту), уровень артериального давления, уровень сахара крови и уровень холестерина.

Врачи говорят, что нужно правильно питаться при любом заболевании. Это так?

– Да. Необходимо придерживаться сбалансированного рациона, богатого клетчаткой, с пониженным содержанием жира. В рацион необходимо включать фрукты, овощи не менее 400 г в день. Обязательно контролируйте размеры порций. Чтобы «плохого» холестерина было меньше, надо привести в норму своё питание, сократить потребление жирного мяса, сливочного масла, колбас, жареного картофеля, избегать маргарина и различных спредов, состоящих из трансжиров.

Правильный выбор – это нежирное белое мясо, растительные масла, зерновые, бобовые. Полезна в разумных количествах жирная рыба (сёмга, форель). Очень хороши орехи и яблоки: всего одно яблоко в день помогает удерживать холестерин на нормальном уровне. Если вы по каким-то причинам не можете следить за своим рационом, принимайте витаминный комплекс, который компенсирует недостаток витаминов и минералов в пище и окажет поддержку сосудам и сердцу. До минимума довести употребление соли. Избыток натрия способствует задержке жидкости в организме и усиливает спазм сосудов, отчего артериальное давление повышается.

Для борьбы с избыточным весом не всегда достаточно диет. Если вы не раз безуспешно пытались похудеть, обратите внимание на свой образ жизни. Это поможет контролировать массу тела, нормализует обмен веществ и снизит риск возникновения патологий, которые являются следствием избыточного веса, поможет вам оставаться активным и обеспечивать счастливое будущее для себя и своей семьи! Это самое главное, ради чего нужно уделить внимание своему организму.