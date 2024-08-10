Что страшнее — свиная чума или лихорадка Западного Нила

Недавно стало известно о всплеске двух этих болезней. И первая коснулась России — Татарстана, Рязанской и Астраханской областей. А чуму свиней зарегистрировали в восьми странах Евросоюза. При этом лихорадка — серьёзная угроза здоровью. Чума же не так опасна для человека, риски от неё — в основном экономические. Подробнее рассказал специалист.

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Лихорадка Западного Нила в России

Симптомы заболевания

Основные признаки этого заболевания — повышение потоотделения и температуры, сообщил «Постньюс» академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

Переносчики

Основные переносчики инфекции — комары. Раньше считалось, что чайки и бакланы, но это не так.

«Они могут укусить сначала заражённую птицу, а потом человека. Отслеживать перелёты птиц очень тяжело, а изменение климата способствует тому, что комары появляются в разных районах страны», — отметил Покровский.

Как защитить себя

Важно оградиться от комаров. Академик порекомендовал использовать москитные сетки и различные спреи.

А что, если заболел?

По словам Покровского, не стоит паниковать, даже если после укуса комара у вас начнётся жар. Лихорадка Западного Нила хоть и редко заболевание, врачи знают, как его лечить.

Африканская чума свиней

Российское правительство постоянно мониторит распространение этого заболевания и борется с ним «любой ценой» — в некоторых случаях заражённые стада даже уничтожаются, заверил специалист.

«Распространение дальнейшее очень опасно для экономики. Что касается заражения ею людей, кажется, вообще не было ни одного такого случая», — сказал он.

В Роспотребнадзоре сообщили, что африканская чума свиней не опасна для людей, ей заражаются только свиньи и дикие кабаны.

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