Что страшнее — свиная чума или лихорадка Западного Нила

Россиянам объяснили, что для них страшнее — свиная чума или лихорадка Западного Нила
Недавно стало известно о всплеске двух этих болезней. И первая коснулась России — Татарстана, Рязанской и Астраханской областей. А чуму свиней зарегистрировали в восьми странах Евросоюза. При этом лихорадка — серьёзная угроза здоровью. Чума же не так опасна для человека, риски от неё — в основном экономические. Подробнее рассказал специалист.
Лихорадка Западного Нила в России
Симптомы заболевания
Основные признаки этого заболевания — повышение потоотделения и температуры, сообщил «Постньюс» академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.
Переносчики
Основные переносчики инфекции — комары. Раньше считалось, что чайки и бакланы, но это не так.
«Они могут укусить сначала заражённую птицу, а потом человека. Отслеживать перелёты птиц очень тяжело, а изменение климата способствует тому, что комары появляются в разных районах страны», — отметил Покровский.
Как защитить себя
Важно оградиться от комаров. Академик порекомендовал использовать москитные сетки и различные спреи.
А что, если заболел?
По словам Покровского, не стоит паниковать, даже если после укуса комара у вас начнётся жар. Лихорадка Западного Нила хоть и редко заболевание, врачи знают, как его лечить.
Африканская чума свиней
Российское правительство постоянно мониторит распространение этого заболевания и борется с ним «любой ценой» — в некоторых случаях заражённые стада даже уничтожаются, заверил специалист.
«Распространение дальнейшее очень опасно для экономики. Что касается заражения ею людей, кажется, вообще не было ни одного такого случая», — сказал он.
В Роспотребнадзоре сообщили, что африканская чума свиней не опасна для людей, ей заражаются только свиньи и дикие кабаны.
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