«Должно насторожить»: какие признаки указывают на низкий иммунитет
Обычно под фразой «низкий иммунитет» подразумевается склонность к вирусным заболеваниям, хотя на самом деле частые ОРВИ, заканчивающиеся выздоровлением, не являются критерием сниженного иммунитета. Это говорит лишь о том, что организм встретился с новым вирусом, как часто бывает у маленьких детей в саду. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт тверского филиала сети «Клиника Фомина» Ольга Сухарева.
По ее словам, к настоящему низкому иммунитету — иммуносупрессии — относятся:
частые бактериальные и грибковые заболевания;
диарея с потерей веса;
неэффективность антибактериальных препаратов;
аутоиммунные и гранулематозные заболевания и многое другое.
— Например, две стрептококковые ангины за год, бактериальные пневмонии, синуситы — все это, особенно если было несколько эпизодов за год, должно насторожить, — подчеркнула Сухарева.
Специалист также перечислила причины возникновения сниженной иммунной реактивности. К ним относятся:
первичный иммунодефицит (ПИД);
затяжной стресс;
дефицит белка в рационе;
строгие диеты/голодания;
комплексные дефициты (железо, цинк, витамин D, селен);
анемия;
неконтролируемый сахарный диабет;
ВИЧ-инфекция;
цирроз печени;
тяжелые болезни почек (нефротический синдром);
воспалительные заболевания кишечника;
иная аутоиммунная патология (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);
спленэктомия;
онкология;
лучевая/биологическая/гормональная терапия;
прием препаратов, подавляющих иммунитет.
Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет. Она порекомендовала менять рацион в зависимости от сезона и включать разнообразные продукты для полноценного питания.