Какие признаки указывают на низкий иммунитет

Обычно под фразой «низкий иммунитет» подразумевается склонность к вирусным заболеваниям, хотя на самом деле частые ОРВИ, заканчивающиеся выздоровлением, не являются критерием сниженного иммунитета. Это говорит лишь о том, что организм встретился с новым вирусом, как часто бывает у маленьких детей в саду. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт тверского филиала сети «Клиника Фомина» Ольга Сухарева.

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По ее словам, к настоящему низкому иммунитету — иммуносупрессии — относятся:

частые бактериальные и грибковые заболевания;

диарея с потерей веса;

неэффективность антибактериальных препаратов;

аутоиммунные и гранулематозные заболевания и многое другое.

— Например, две стрептококковые ангины за год, бактериальные пневмонии, синуситы — все это, особенно если было несколько эпизодов за год, должно насторожить, — подчеркнула Сухарева.

Специалист также перечислила причины возникновения сниженной иммунной реактивности. К ним относятся:

первичный иммунодефицит (ПИД);

затяжной стресс;

дефицит белка в рационе;

строгие диеты/голодания;

комплексные дефициты (железо, цинк, витамин D, селен);

анемия;

неконтролируемый сахарный диабет;

ВИЧ-инфекция;

цирроз печени;

тяжелые болезни почек (нефротический синдром);

воспалительные заболевания кишечника;

иная аутоиммунная патология (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);

спленэктомия;

онкология;

лучевая/биологическая/гормональная терапия;

прием препаратов, подавляющих иммунитет.

Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет. Она порекомендовала менять рацион в зависимости от сезона и включать разнообразные продукты для полноценного питания.