Что нужно знать перед посещением аквапарка

Отдых в аквапарке сопряжен с рисками, о которых многие даже не подозревают. Царапины — не единственная проблема, с которой можно столкнуться при катании на водных горках, особенно — экстремальных. Так, резонансным стал случай женщины, которая подала в суд на парк развлечений Disney World — в результате получения серьезных «гинекологических травм» она была госпитализирована. Мужчинам расслабляться также не стоит — риск повреждений внешних половых органов распространяется и на них.

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«Вы двигаетесь по горке с большой скоростью практически без средств защиты. Это повышает риск получения рваных ран — мы часто видим ее в области промежности или влагалища», — объяснил в интервью Yahoo Life фельдшер Али Джамедор.

Чтобы обезопасить себя на горках, где не требуются рафты (надувные круги) и коврики, по мнению эксперта, достаточно скрестить ноги.

«Это правило крайне важно соблюдать», — подчеркнул медик.

Кроме того, известны случаи «водных клизм» во время катания с горок в аквапарке, но скрещенные ноги и надежные плавки способны предотвратить подобные инциденты.

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