Основные выводы исследования китайских ученых показывают, что мытье фруктов и овощей не устраняет полностью следы пестицидов, которые могут привести к раку печени. Об этом сообщили журналисты британского издания.

«Риск попадания пестицидов в организм из фруктов не может быть предотвращен простым мытьем, отличным от чистки», — написали обозреватели DailyMail со ссылкой на исследования китайских ученых.

Специалисты Аньхойского сельскохозяйственного университета подчеркнули, что операция по очистке может эффективно избежать опасности пестицидов в эпидермисе фрукта.

Под чисткой фруктов и овощей ученые подразумевают не просто промывание под водой, а механическое удаление кожуры с поверхности плодов. Это предполагает использование ножа или овощечистки для удаления внешнего слоя, где концентрируются остатки пестицидов. Таким образом, очищая кожуру, можно значительно уменьшить количество вредных пестицидов, которые могут проникнуть в мякоть и попасть в организм и в накопленном состоянии повышают риск негативных последствий для здоровья.

Накопленные пестициды, такие как тирам и карбендазим, могут значительно повышать риск рака печени. В своей статье специалисты также уточнили, что карбендазим может вызывать такие симптомы, как головокружение, головные боли, тошнота и рвота. Исследование проводилось с использованием высокочувствительной пленки, которая позволила выявить наличие пестицидов даже после тщательного промывания. Кроме того, ученые изучили креветки и рис, которые также подвергались опрыскиванию пестицидами и дальнейшему анализу. Результаты подтвердили, что вредные химические вещества остаются на поверхности продуктов, пусть и в небольших количествах.