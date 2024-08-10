Названы главные причины резкой потери слуха

Острый слух важен в любом возрасте, но, к сожалению, проблемы с ним могут возникнуть и у молодых. Причин для этого немало, и каждая требует своего подхода и лечения. Иногда нарушения слуха могут возникнуть даже из-за таракана или какого-то другого инородного тела. Разбираемся, что к чему.

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Причины ухудшения слуха

Человек начинает хуже слышать, потому что закупоривается слуховая труба. Это может происходить из-за: - серной пробки; - инородного тела (человеку заполз в ухо таракан, жук, ребёнок закатил в ухо бусинку или часть игрушки); - острого наружного отита; - сенсоневральной тугоухости (появляется из-за заболевания внутреннего уха, слухового нерва или отвечающих за слух центральных отделов головного мозга), рассказал «News.ru» отоларинголог Владимир Зайцев.

В этом случае слух снижается до тех пор, пока не будет устранена проблема. Медик объяснил, что если проблема в серной пробке, то человек испытывает оглушённость на одно ухо. Если же у пациента сенсоневральная тугоухость, то возможна потеря слуха сразу на два уха.

Также причиной нарушения слуха могут быть фурункулы в слуховом проходе и гнойные воспалительные явления.

Как сохранить слух до старости

Ранее «Секрет» рассказал, что есть четыре способа сберечь хороший слух до старости. Это:

- Пение. Ходить на хор необязательно, петь можно и в душе.

- Слушание аудиокниг или подкастов.

- Спорт. Помогут кардиотренировки.

- Контроль питания.