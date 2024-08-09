Диспансеризация помогла предотвратить развитие онкологии у кировчанина

Терапевт Кировской клинической больницы №7 поделилась случаем из своей практики, подтверждающей важность профилактических обследований.

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Изначально 70-летний мужчина обратился к врачу-терапевту Юлии Гужавиной по поводу хронического заболевания сердца. В качестве расширенного обследования пациенту было предложено пройти диспансеризацию. Несмотря на то, что мужчина не имел каких-либо жалоб, результат исследования кала на скрытую кровь оказался положительным. Как пояснила Юлия Гужавина, исследование кала на скрытую кровь проводится в рамках онкоскрининга колоректального рака раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно.

"Колоректальный рак – злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке. Он может протекать бессимптомно в течение многих лет, поэтому часто диагностируется на поздней стадии. Лечение колоректального рака во многом зависит от стадии заболевания. Большое значение имеет наследственность, поэтому родственникам первой линии рекомендовано обследоваться, начиная с возраста на 10 лет меньше того, в котором у члена семьи выявили колоректальный рак", – рассказала специалист.

Как оказалось, пациент изначально находился в зоне риска: его мама ушла из жизни из-за онкологического заболевания кишечника. После получения результата анализа мужчина был незамедлительно направлен на колоноскопию и дополнительные исследования.

К счастью, опухоль не дала метастазов, а послеоперационный период прошел удовлетворительно. Сейчас кировчанин проходит второй курс химиотерапии для снижения риска рецидива.