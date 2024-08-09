Профессор рассказал, как вирус ЛЗН попадает в Россию

В России есть свои давние очаги лихорадки Западного Нила, заявил заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев. По его словам, которые приводит портал «Доктор Питер», они находятся в Волгоградской и Астраханской областях. Поэтому резервуаром вируса являются не только «зараженные бакланы и чайки», зимующие в жарких странах. Им могут быть заражены самые разные дикие птицы.

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"У нас в стране есть свои давние и постоянные очаги этого заболевания, они находятся в Волгоградской и Астраханской областях. И там вирусом Западного Нила могут быть заражены самые разные дикие птицы, не только перелетные", — объясняет он.

Однако птицы, отмечает он, в основном просто носители вируса. Переносчиками заболевания от птиц к человеку являются комары.

Между тем, число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане достигло 15. При этом первые случаях лихорадки в этом году зафиксировали в Волгоградской области. Двое заболевших являются жителями столицы региона, еще один — Астраханской области.

Вирусолог Петр Чумаков отверг вероятность эпидемии лихорадки в России. По его словам, болезнь переносят тяжелее люди старше 60 лет. У них из-за инфекции могут развиться осложнения.