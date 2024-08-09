Кардиолог предупредил, при какой аритмии может остановиться сердце

Ряд аритмий могут угрожать жизни человека, рассказала кардиолог Наталья Платонова в беседе с порталом «Доктор Питер». По ее словам, в частности, к остановке сердца могут привести желудочковые нарушения ритма.

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"Есть ряд аритмий, которые угрожают жизни пациента. Например, желудочковые нарушения ритма могут привести к потере сознания и даже остановке сердца. При фибрилляции и трепетании предсердий в полостях сердца образуются тромбы, попадая в кровоток они перекрывают доступ крови к головному мозгу, кишечнику, почкам", — сказала Платонова.

По ее словам, болезни сердца и сосудов являются одной из главных причин смертности в России. При аритмии у человека возникает учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение, при этом пульс может быть как высоким, так и низким. В то же время пациент может ощущать головокружение, слабость, нехватку воздуха и даже потерю сознания. Особенно опасно, если на фоне аритмии понижается давление, отметила специалист.

Врач указала, что при подозрении на нарушение сердечного ритма необходимо сделать ЭКГ либо суточный мониторинг. Если аритмия внесердечная, то необходимо заняться болезнью, вызывающей ее. Также специалист выписывает лекарства для профилактики, и на случаи приступа. При угрозе жизни врачи проводят кардиоверсию — попытку восстановить нормальный ритм электрическим разрядом, отметила Платонова.

Ранее Наталья Платонова заявляла, что отеки ног могут указывать на проявление сердечной недостаточности. По ее словам, это повод обратиться к врачу.

До этого врач-кардиолог Сергей Васильев заметил, что боль в нижней челюсти, обморок или аритмия могут предупреждать пациента о начале инфаркта миокарда. Он добавил, что эта болезнь часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени.