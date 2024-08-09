Чудо, что еще жив: у китайца позеленела кровь из-за алкоголизма

Гражданин Китая обратился в больницу из-за постоянного недомогания и болей в области печени. Более того, у этого человека пожелтели кожа и глаза.

В больницу Шэньчжэня обратился 36-летний мужчина по имени Чен, который пожаловался на симптоматику болезней печени, о чём говорил и его внешний вид. Первым делом лечащий врач назначил анализ крови.

И когда был забор крови, сотрудники лаборатории пришли в ужас: кровь пациента приобрела «молочно-зелёный» цвет. Анализы показали наличие у Чена желтухи на фоне острого гепатита. Кроме того, у него выявили алкогольную болезнь печени, диабетический кетоацидоз и гиперлипидемию. Всё это опасные для жизни заболевания.

Также окончательные анализы показали, что у пациента высокий уровень холестерина в 227 мкмоль/л и закаливающий уровень триглицеридов в 17,8 ммоль/л, что в 10 раз выше нормы.

Врачи уверены, что такое состояние организма и цвет крови — результат регулярного и чрезмерного употребления алкоголя. При этом чудо, что человек ещё жив.