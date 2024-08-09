Мальчик купался в море и заработал некроз кожи

Ребёнку не посчастливилось встретиться с ней на отдыхе в Самуи. Родители отвели сына к местным врачам, и те оказали помощь, плюс прописали лекарства и мазь. Но этого хватило ненадолго. Когда семье пришло время уезжать, состояние мальчика ухудшилось. Поэтому долечиваться пришлось в России. Оказалось, что у ребёнка сильный ожог и глубокий некроз кожи.

© Секрет Фирмы

Как рассказала мама мальчика, ребёнка лечили по рекомендациям тайских врачей и сначала казалось, что рана на ступне заживает. Но в итоге процесс будто остановился и она стала желтеть, плюс появилось что-то похожее на корки.

Уже в России семья узнала, насколько всё серьёзно. В травмпункте им сказали, что у мальчика ожог второй-третьей степени.

«Рану пришлось вскрывать, эти корки. И сказали, что это нужно срочно удалять под наркозом, чистить рану. Одна оказалась очень глубокая — до сухожилия», — поделилась женщина.

Ребёнку помогли в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского, рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

«К счастью, серьёзных последствий для здоровья малыша нет, но ему предстоит ещё пластическая операция», — уточнил он.

Есть ли медузы в Чёрном море

На этот счёт у нас две новости — плохая и хорошая. Да, медузы действительно есть и на популярных российских курортах. Но шанс встретиться с ними небольшой, рассказала биолог Елена Анашкина.