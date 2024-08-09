Что можно есть после установки брекетов

Брекет-системы стали обыденным явлением в вопросе создания красивых и здоровых улыбок. Однако их установка требует соблюдения ряда ограничений, в том числе в питании. Что можно есть, а что следует исключить после установки брекетов, рассказал в беседе с aif.ru стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.

© Российская Газета

Он отметил, что сразу после установки брекетов многие первое время испытывают дискомфорт, обостряется чувствительность зубов. В этом случае стоматолог советует выбирать мягкую пищу - творожки, крем-супы, желе.

Кроме того, после установки брекет-системы следует сделать выбор в пользу пищи, которая будет легко вычищаться из конструкций. В связи с этим рекомендуется исключить карамелизированные продукты, а также мак, кунжут и прочие рассыпчатые мелкие продукты. Осторожнее придется быть с твердыми продуктами, орехами и семечками. Артур Тумашевич объяснил, что они могут травмировать зубы или десны, а также забить замок или вовсе расколоть брекеты.

Тем, кто носит брекеты, стоматолог также советует в дополнение к классической зубной щетке приобрести электрическую зубную щетку и ирригатор. А вот убрать придется отбеливающие зубные пасты, влияющие на эмаль зубов.

Ранее "РГ" писала, кому нельзя носить брекеты, чтобы не ухудшить состояние зубов.