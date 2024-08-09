Как легко избавиться от икоты: необычные методы

Рефлекс икания может защищать человека от чрезмерного употребления жидкости или переедания, однако доставляет человеку дискомфорт, рассказал семейный терапевт Иван Тарасенко. Необычные методы избавления от нее врач раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

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Первым способом избавиться от икоты Тарасенко назвал так называемую позу льва. Чтобы принять ее, надо встать на четвереньки и опустить локти на пол, а после равномерно и глубоко дышать около минуты.

«Эта поза ослабляет живот, и таким образом заставляет перекатывать воздушный пузырь в области диафрагмы. Данный способ, на мой взгляд, самый действенный в отличие от более распространенных», — отметил терапевт.

Кроме того, по словам Тарасенко, устранить икоту поможет медленное и глубокое дыхание в бумажный пакет, который при этом должен надуваться и сдуваться. При этом он предостерег от использования полиэтиленового пакета во избежание асфиксии. Также врач назвал и другие действенные способы: можно 30 секунд полоскать горло холодной кипяченой водой, предварительно растворив в ней пару кубиков льда; выпить немного лимонного сока; аккуратно надавить на диафрагму в области, где кончаются ребра; съесть чайную ложку сахара или рассосать кубик льда.

Терапевт уточнил, что от икоты может помочь массаж сонной артерии, которую легко найти по пульсации — по бокам от щитовидного хряща. Для этого нужно лечь на ровную поверхность и расслабиться, повернуть голову налево и нащупать сонную артерию с правой стороны, добавил Тарасенко. Врач посоветовал массировать сонную артерию мягкими круговыми движениями в течение 5-10 секунд. Однако этот способ, отметил он, не стоит использовать при беременности, заболеваниях сердца и нарушении кровоснабжения мозга.

Ранее невролог Наталья Шиндряева предупредила, что длительная икота может сигнализировать о ряде опасных болезней. Среди них она выделила рак и инсульт.