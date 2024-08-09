Как легко избавиться от икоты: необычные методы

Раскрыты необычные методы избавления от икоты
Рефлекс икания может защищать человека от чрезмерного употребления жидкости или переедания, однако доставляет человеку дискомфорт, рассказал семейный терапевт Иван Тарасенко. Необычные методы избавления от нее врач раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».
Первым способом избавиться от икоты Тарасенко назвал так называемую позу льва. Чтобы принять ее, надо встать на четвереньки и опустить локти на пол, а после равномерно и глубоко дышать около минуты.
«Эта поза ослабляет живот, и таким образом заставляет перекатывать воздушный пузырь в области диафрагмы. Данный способ, на мой взгляд, самый действенный в отличие от более распространенных», — отметил терапевт.
Кроме того, по словам Тарасенко, устранить икоту поможет медленное и глубокое дыхание в бумажный пакет, который при этом должен надуваться и сдуваться. При этом он предостерег от использования полиэтиленового пакета во избежание асфиксии. Также врач назвал и другие действенные способы: можно 30 секунд полоскать горло холодной кипяченой водой, предварительно растворив в ней пару кубиков льда; выпить немного лимонного сока; аккуратно надавить на диафрагму в области, где кончаются ребра; съесть чайную ложку сахара или рассосать кубик льда.
Терапевт уточнил, что от икоты может помочь массаж сонной артерии, которую легко найти по пульсации — по бокам от щитовидного хряща. Для этого нужно лечь на ровную поверхность и расслабиться, повернуть голову налево и нащупать сонную артерию с правой стороны, добавил Тарасенко. Врач посоветовал массировать сонную артерию мягкими круговыми движениями в течение 5-10 секунд. Однако этот способ, отметил он, не стоит использовать при беременности, заболеваниях сердца и нарушении кровоснабжения мозга.
Ранее невролог Наталья Шиндряева предупредила, что длительная икота может сигнализировать о ряде опасных болезней. Среди них она выделила рак и инсульт.