Невролог назвала ранние симптомы рассеянного склероза

Нарушение зрения, онемение конечностей, а также мурашки по всему телу могут указывать на развитие рассеянного склероза. Об этих и других признаках заболевания рассказала невролог Анна Ботина.

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— При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновое покрытие нервных волокон в головном и спинном мозге. Симптомы зависят от того, где возник очаг демиелинизации, — рассказала врач.

По словам медика, на ранних этапах симптомы могут быть совершенно неспецифические, в том числе, слабость, повышенная утомляемость, шаткая похода и головокружение. Среди основных признаков рассеянного склероза выделяется поражение зрительного нерва. В одном глазу может резко ухудшиться зрение, картинка начинает двоиться или частично выпадать из поля зрения.

Помимо этого, о развитии заболевание иногда говорит онемение и покалывание в конечностях. В случае возникновения такой симптоматики доктор рекомендовала незамедлительно обратиться к специалисту

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— Возможны слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушения координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений, — передает слова Ботиной News.ru.

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