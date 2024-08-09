Чем опасно купание в фонтанах

Купание в фонтанах может привести к развитию острых кишечных и респираторных инфекций, конъюнктивита, а также энтеровирусных и ротавирусных инфекций, вирусного гепатита А.

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Роспотребнадзор рекомендует купаться только в разрешенных водоемах и бассейнах, избегая попадания воды в рот.

Чтобы защитить себя от заражения, необходимо соблюдать простые правила гигиены: часто мыть руки, особенно перед приемом пищи, хранить пищу в холодильнике и пить только качественную воду.

Ранее в Волгоградской области 3 человека заразились лихорадкой Западного Нила после укусов комаров. Также в Волгограде отработали действия по ликвидации последствий взрыва газа.