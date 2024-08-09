Как перестать бояться вида крови: простой лайфхак от врача

Боязнью крови (гемофобией) страдает около 3–4% населения, говорит врач-терапевт Яна Шмелева. По словам эксперта, все проявления этого психического расстройства — от головокружения вплоть до обморока — являются защитными механизмами организма. Врач посоветовала постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о происходящей ситуации: например, сказать себе, что анализ крови — вклад в собственное здоровье.

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Хорошая новость заключается в том, что нежелательной реакции в виде обморока в момент сдачи анализа крови можно избежать. Например, с помощью лайфхака врача-терапевта Яны Шмелевой, которым она поделилась c NEWS.ru.

«Перед этим человек обычно чувствует головокружение или слабость. При таких симптомах рекомендуется попеременно напрягать мышцы рук, ног, туловища, что способствует приливу крови к голове. Это отвлечет мозг от триггера и позволит избежать обморока», — рассказала эксперт изданию.

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