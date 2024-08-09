Нарколог рассказал о пагубном влиянии алкоголя на сердце

Главный внештатный психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин предупредил о повышенном риске возникновения патологий сердечно-сосудистой системы у людей злоупотребляющих алкоголем.

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«Любители алкоголя чаще остальных страдают мерцательной аритмией, у них выше риск инсультов и инфарктов. Этанол, содержащийся в алкоголе, сначала сосуды расширяет, а потом они резко сужаются. Это приводит к повышению давления, что и может привести к сердечно-сосудистой "катастрофе" - инфаркту», - разъясняет Холдин, уточняя, что наиболее вредны для здоровья именно крепкие горячительные напитки.

По мнению специалиста, риск получения проблем с сердцем у людей, злоупотребляющих спиртным в три раза больше, поэтому «сердечникам» стоит совершенно отказаться от алкоголя, поскольку существование его «безопасных доз» - это иллюзия. Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы нарколог советует чаще бывать на свежем воздухе, проявлять физическую активность, стараться избегать стрессов, а также придерживаться распорядка дня и здорового питания. Для продления жизни лучше отказаться не только от приема алкоголя, но и бросить курить.