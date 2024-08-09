Назван фактор обострения многих заболеваний

Резкие суточные колебания температуры представляют опасность для здоровья человека, обостряя астму, болезни сердца и респираторные заболевания. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Колледжа литературы, искусств и наук Дорнсайфа при университете Южной Калифорнии.

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Ученые отметили, что экстремальная жара уносит тысячи жизней по всему миру. Однако опасна не только высокая температура воздуха сама по себе, но и ее резкие перепады. Исследования подтвердили, что в дни с сильными перепадами температуры увеличивается число обострений астмы и госпитализаций с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам ученых, резкое снижение или повышение температуры может привести к нарушению работы многих систем организма — иммунной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, значительное изменение параметров состояния атмосферы негативно сказывается на работе опорно-двигательного аппарата. Это может быть особенно опасно для очень молодых и пожилых людей.

Исследователи рассказали, что с 1990-х годов температурные колебания на Земле усилились. В будущем они продолжат увеличиваться, поскольку выбросы парниковых газов (в основном от сжигания ископаемого топлива) будут повышать глобальную температуру. По прогнозам ученых, к концу столетия показатель суточного колебания температуры увеличится на целых 2,9°F (1,6°C).

Ранее ученые назвали опасный для здоровья тип отопления.